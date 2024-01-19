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13:31, 19 января 2024Бывший СССР

Токаев приехал в Ватикан для аудиенции у Папы Римского

Президент Токаев прибыл в Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска

Фото: Sputnik / Pavel Bednyakov / Pool / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев приехал в Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска. Об этом сообщили в пресс-службе администрации главы республики, передает «КазТАГ».

Отмечается, что в Ватикане прибывшего президента встречал почетный караул швейцарской гвардии и регент префектуры папского дворца Леонардо Сапиенца.

17 января сообщалось, что Токаев приехал с официальным визитом в Италию, где 18 января провел переговоры со своим итальянским коллегой Серджо Маттареллой и премьер-министром страны Джорджей Мелони.

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      Георгий Нестеров
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