Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
3:0
Завершен
Томас Мартин Этчеверри
Australian Open (м)
Себастьян Корда
0:3
Завершен
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Спартак
0:0
1-й период
live
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сенегал
Сегодня
20:00 (Мск)
Камерун
Кубок африканских наций|Группа C. 2-й тур
Гвинея
Сегодня
23:00 (Мск)
Гамбия
Кубок африканских наций|Группа C. 2-й тур
Алавес
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|21-й тур
19:29, 19 января 2024Спорт

Тренер Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ

Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ на три года

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов продлил контракт с клубом. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Новое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано на три года. Информацию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ларионов возглавляет команду с 2022 года. В первом сезоне под его руководством «Торпедо» заняло четвертое место в Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Литва, Латвия и Эстония создадут линию обороны на границе с Россией

      Россиянка сломала свекру ребра удлинителем для розеток

      Сатанист открыл заседание окружной администрации воззванием к Сатане

      Собака растерзала кошку в багажном отделении самолета российской авиакомпании

      Тренер Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ

      Ким Кардашьян заподозрили в удалении имплантов на новых фото

      Глава дипломатии ЕС обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

      Украина решила выделить рекордную сумму на возведение оборонительных рубежей

      Лунный модуль SLIM совершил посадку на Луну

      Американский военный заявил о катастрофическом поражении США на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше