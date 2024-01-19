Тренер Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ

Тренер «Торпедо» Игорь Ларионов продлил контракт с клубом КХЛ на три года

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов продлил контракт с клубом. Об этом сообщается в Telegram-канале команды.

Новое соглашение с 63-летним специалистом рассчитано на три года. Информацию подтвердил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Ларионов возглавляет команду с 2022 года. В первом сезоне под его руководством «Торпедо» заняло четвертое место в Западной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Действующим обладателем Кубка Гагарина является московский ЦСКА. В сезоне-2022/2023 команда третий раз выиграла трофей. Столичный клуб победил казанский «Ак Барс» в серии до четырех побед со счетом 4:3. Ранее армейцы побеждали в КХЛ в сезонах-2018/2019 и 2021/2022.