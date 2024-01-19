Туристы затеяли драку во время ритуала очищения на Бали и попали на видео

The Bali Times: двое туристов затеяли драку во время ритуала очищения на Бали

Двое иностранных туристов затеяли драку во время ритуала очищения в храме Тирта Эмпул на Бали. Инцидент попал на видео, которое было опубликовано в TikTok, на него обратило внимание индонезийское издание The Bali Times.

На размещенных в сети кадрах мужчины во время церемонии сначала ругаются, а потом сильно толкают друг друга в бассейне храма. Их разнимает еще один иностранец. По данным источника, ссора, предположительно, случилась из-за того, что кто-то из участников ритуала нарушил очередность омовения освященной родниковой водой.

Владелец аккаунта, в котором появилось видео, выразил сожаление, что конфликт произошел в сакральном месте. «Пожалуйста, если вы вошли в храм Тирта Эмпул, уважайте правила этого места и религию. Это священное место, и если вы не можете просто уважать людей, пожалуйста, не посещайте его», — написал он.

Издание также уточняет, что об инциденте доложили руководству храма и местным властям. Отмечается, что конфликт удалось уладить на месте.

Ранее российский путешественник Юрий Малых назвал Бали психдиспансером для богатых русских. По его словам, на остров любят приезжать «папкины криптомиллиардеры» и «продавцы успешного успеха».