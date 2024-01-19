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16:25, 19 января 2024Интернет и СМИ

Жена звезды Comedy Club пожаловалась на еду в популярной курортной стране

Наталья Соболева

Наталья Соболева. Кадр: страница Ильи Соболева во ВКонтакте

Жена популярного российского комика, бывшего резидента Comedy Club Ильи Соболева Наталья пожаловалась на отсутствие полезной пищи в Турции. О еде в этой курортной стране она высказалась в шоу «Самый лучший семейный подкаст», выпуск доступен во «ВКонтакте».

По словам супруги звезды Comedy Club, в Турции преимущественно доступна еда с высоким содержанием углеводов. «И в ресторанах мы не могли найти [полезную пищу]... Все, кто пишет: "Ой, там так вкусно!" Ну да, вкусно, но у тебя жопа от этого растет», — посетовала она.

Ранее Илья и Наталья Соболевы назвали особенность США, которая удивила их во время поездки в эту страну. По словам супругов, когда они уже находились в стране, то узнали, что в Соединенных Штатах Америки обязательно оставлять чаевые в кафе.

Перед этим Соболев дал совет семьям с детьми. Он порекомендовал супругам идти на компромиссы, чтобы сохранить брак.

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      Олег Давыдов
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