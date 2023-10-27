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20:14, 27 октября 2023Интернет и СМИ

Живущий 12 лет в браке звезда Comedy Club дал совет семьям с детьми

Кадр: страница «Илья Соболев» во «ВКонтакте»

Популярный российский комик, звезда шоу Comedy Club на ТНТ Илья Соболев дал совет семьям с детьми. Свою рекомендацию он озвучил в выпуске программы «Самый лучший семейный подкаст», доступном во «ВКонтакте».

«Если у вас в браке есть дети, то это повод быть мудрым (...) и сделать все, чтобы ваша семья была крепкая и счастливая», — заявил комик. Он объяснил, что супругам нужно идти на компромиссы, чтобы сохранить брак. По его мнению, дети могут пострадать от развода родителей.

Соведущая, жена юмориста Наталья, живущая с ним в браке 12 лет, подтвердила слова мужа. Соболева также добавила, что если бы у них с комиком не было детей, то они бы давно расстались после какой-либо из ссор.

Ранее Соболев рассказал о необычном требовании жены, связанном с его участием в фильме «Свободные отношения». По словам звезды Comedy Club, супруга потребовала, чтобы она снялась с мужем в сцене с поцелуем. Сообщалось, что продюсеры картины согласились на это условие.

В апреле стало известно, что Соболев стал отцом в третий раз. Жена комика отметила, что роды прошли успешно.

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      Мария Большакова
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