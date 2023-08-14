Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:34, 14 августа 2023Интернет и СМИ

Снявшийся в фильме популярный комик рассказал о необычном требовании жены

Жена комика Соболева потребовала сняться с ним в сцене в «Свободных отношениях»

Фото: Telegram-канал «Илья Соболев - Клан Соболева»

Популярный российский комик Илья Соболев заявил, что его жена Наталья захотела сняться с ним в сцене с поцелуем в фильме «Свободные отношения». О необычном требовании он рассказал, отвечая на вопросы подписчиков в своем Telegram-канале.

«Наташка сказала: "Ты что, *** [ненормальный], с кем-то сосаться"», — вспомнил юморист. По словам Соболева, он сообщил о требовании супруги продюсерам фильма, и они согласились на то, чтобы жена комика снялась с ним в сцене с поцелуем.

Комедийный фильм «Свободные отношения» вышел в феврале 2023 года. В центре сюжета — семейная пара, которая столкнулась с кризисом в браке и решила попробовать свободные отношения. В главных ролях в картине снялись актеры Аглая Тарасова и Борис Дергачев. Илья Соболев сыграл в фильме коллегу и друга главного героя.

Ранее Соболев раскритиковал известную блогершу Юлию Гаврилину и назвал ее «пшиком». Комика возмутил тот факт, что Гаврилина отказалась расписываться на майке его дочери.

Что думаешь? Оцени!
    Маргарита Щигарева
    Обсудить
    Последние новости

    Помощник Путина назвал основную причину ослабления рубля

    Сомнолог предостерег от употребления кофе сразу после сна

    Помощник Путина спрогнозировал резкий рост доходов России от нефти и газа

    Россиянина осудят за незаконный оборот гашишного масла и хранение патронов

    Власти Крыма захотели ужесточить наказание за публикацию видео работы систем ПВО

    Зампред правительства в российском регионе устроил ДТП с пострадавшими

    Министр финансов Германии приехал в Киев с необъявленным визитом

    Снявшийся в фильме популярный комик рассказал о необычном требовании жены

    Владимир Машков высказался об уехавший из России артистах

    Спрогнозирован дефицит бюджета России в 2024 году

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости