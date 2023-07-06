Звезда ТНТ рассказал о возмутившем его поступке популярной блогерши

Комик Соболев назвал «пшиком» блогершу Гаврилину за отказ расписаться на майке его дочери

Российский стендап-комик, бывший резидент Comedy Club на канале ТНТ Илья Соболев раскритиковал популярную блогершу Юлию Гаврилину и назвал ее «пшиком» за отказ дать автограф его дочери. О возмутившем его поступке блогерши он рассказал на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам звезды ТНТ, Гаврилина не стала расписываться на майке его дочери. Юморист отметил, что блогерша мотивировала свой отказ занятостью.

«Когда все эти пшики поймут, что быть звездой — значит расписываться на майке детям, если они очень просят? А если тебе "некогда", тогда *** [иди] на лавочку пиво пить», — добавил Соболев.

Юлия Гаврилина — российская TikTok- и YouTube-блогерша и певица. В 2020 году журнал Forbes включил ее в список самых высокооплачиваемых русскоговорящих тиктокеров.

Ранее комик Илья Соболев рассказал о неприятном случае с комиком Гариком Харламовым. Юморист заявил, что Харламов однажды пропустил съемки в его шоу «Мы любим тебя», на которые он потратил крупную денежную сумму.