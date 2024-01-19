В Белоруссии заявили о переходе к горячей фазе противостояния Запада и Востока

Министр обороны Хренин: конфликт Запада и Востока вошел в горячую фазу

Конфликт между Западом и Востоком вошел в горячую фазу. Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин, передает РИА Новости.

«Уточнение положений доктрины осуществляется, как правило, в условиях существенного изменения геополитической ситуации, либо при изменении внутриполитических условий развития государства. Для Республики Беларусь на сегодняшний момент все такие условия сложились. Происходящее противостояние между Западом и Востоком перешло в "горячую фазу"», — рассказал он.

Глава белорусского минобороны также отметил, что в Европе радикально изменились военно-политическая обстановка и политико-силовая конфигурация.

При этом одним из основных условий переработки военной доктрины Хренин назвал принятое на последнем референдуме изменение конституции Белоруссии, в соответствии с которым изменились подходы страны к нейтралитету.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 16 января провел совещание по новой военной доктрине республики. В рамках встречи также обсудили проект Концепции нацбезопасности, в который были внесены дополнения после общественного обсуждения.