Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Новак Джокович
3:0
Завершен
Томас Мартин Этчеверри
Australian Open (м)
Себастьян Корда
0:3
Завершен
Андрей Рублёв
Australian Open (м)
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сенегал
Сегодня
20:00 (Мск)
Камерун
Кубок африканских наций|Группа C. 2-й тур
Гвинея
Сегодня
23:00 (Мск)
Гамбия
Кубок африканских наций|Группа C. 2-й тур
Алавес
Сегодня
23:00 (Мск)
Кадис
Испания - Примера|21-й тур
15:05, 19 января 2024Спорт

В Федерации компьютерного спорта России опровергли приостановку членства в IESF

Смит заявил, что Федерация компьютерного спорта России все так же состоит в IESF

Фото: Светлана Садыкова / РИА Новости

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит опроверг заявление Международной федерации киберспорта (IESF) о приостановке членства страны в организации. Об этом функционер рассказал «Ленте.ру».

«Мы все так же состоим в IESF. Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение — временное, и останется таковым оно до съезда Международной федерации», — заявил Смит.

Он добавил, что ждет ближайшего съезда IESF. «Ожидаем, что он даст справедливую оценку таким действиям и снимет неправомерные ограничения, если они вообще будут иметь место», — отметил Смит.

Заявление о приостановке членства России в IESF появилось на сайте Международной федерации 18 января. В публикации подчеркивалось, что решение связно с жалобой Украины на то, что ФКС России начала деятельность в новых регионах страны.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Гособвинение запросило срок для обвиняемой в терроризме Треповой

      Биржевые цены на бензин в России заметно выросли

      Россиянин Рублев вышел в четвертый круг Australian Open

      ФСБ задержала украинца за контрабанду военной продукции в российском регионе

      Кушанашвили рассказал о самом провальном выступлении на ТВ

      На Украине заявили о применении Россией ракеты П-35

      Уклонившегося от дрона-камикадзе российского бойца захотели наградить

      Российские войска прорвались в жилую застройку Авдеевки

      В Германии наградят критиковавшего СВО бывшего главного раввина Москвы

      Алек Болдуин лично взялся за рекламу неликвидного особняка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше