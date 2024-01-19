В Федерации компьютерного спорта России опровергли приостановку членства в IESF

Смит заявил, что Федерация компьютерного спорта России все так же состоит в IESF

Президент Федерации компьютерного спорта (ФКС) России Дмитрий Смит опроверг заявление Международной федерации киберспорта (IESF) о приостановке членства страны в организации. Об этом функционер рассказал «Ленте.ру».

«Мы все так же состоим в IESF. Наши зарубежные коллеги из секретариата IESF пытаются не убрать наших игроков с международной арены, а вновь запретить нам выступать под флагом России, заменив его на флаг IESF. На данный момент принятое ими решение — временное, и останется таковым оно до съезда Международной федерации», — заявил Смит.

Он добавил, что ждет ближайшего съезда IESF. «Ожидаем, что он даст справедливую оценку таким действиям и снимет неправомерные ограничения, если они вообще будут иметь место», — отметил Смит.

Заявление о приостановке членства России в IESF появилось на сайте Международной федерации 18 января. В публикации подчеркивалось, что решение связно с жалобой Украины на то, что ФКС России начала деятельность в новых регионах страны.

