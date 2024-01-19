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15:36, 19 января 2024Мир

В Германии наградят критиковавшего СВО бывшего главного раввина Москвы

Критиковавший СВО бывший главный раввин Москвы получит премию Карла Великого

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Президент Европейской раввинской конференции и бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт, критиковавший ранее специальную военную операцию (СВО) России на Украине, получит в Германии премию Карла Великого 2024 года. Об этом заявил совет директоров Международной премии в Аахене, сообщает FAZ.

В совете директоров премии подчеркнули, что Гольдшмидт всегда выступал за то, чтобы люди самых разных религиозных и культурных традиций нашли свое место в Европе.

Отмечается, что приверженность Гольдшмидта межрелигиозному диалогу привлекла особое внимание, в том числе его деятельность в качестве соучредителя Европейского совета мусульманско-еврейских лидеров (MJLC), в который входят как еврейские, так и мусульманские высокопоставленные лица.

В 1993 году Гольдшмидт был избран главным раввином Москвы. В 2022 году он раскритиковал СВО и покинул Россию.

В мае 2023 года премией имени Карла Великого наградили президента Украины Владимира Зеленского. На церемонии вручения канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Европа многим обязана Зеленскому.

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