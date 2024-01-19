В Госдуме отреагировали на блокировку YouTube-канала Михалкова

Депутат Госдумы Драпеко: блокировку YouTube-канала Михалкова следовало ожидать

Блокировка YouTube-канала кинорежиссера, народного артиста России Никиты Михалкова является закономерным решением видеохостинга. Об этом первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила журналистам News.ru.

По словам парламентария, блокировка канала обусловлена его содержанием. Весь «Бесогон TV» состоит из обличающих Запад выпусков, пояснила она, отметив, что Михалков не обходил стороной и российскую повестку.

«Я надеюсь увидеть его канал на Rutube», — сказала Драпеко и добавила, что России нужно развивать собственные платформы.

YouTube заблокировал «Бесогон TV» вечером 18 января. Михалков заявил, что был готов к этому и давно перешел на российские ресурсы. Режиссер пообещал «продолжать говорить правду«. «Свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу», — говорил он.