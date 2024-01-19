Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 19 января 2024Россия

В Госдуме отреагировали на блокировку YouTube-канала Михалкова

Депутат Госдумы Драпеко: блокировку YouTube-канала Михалкова следовало ожидать
Никита Михалков

Никита Михалков. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Блокировка YouTube-канала кинорежиссера, народного артиста России Никиты Михалкова является закономерным решением видеохостинга. Об этом первый зампред Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила журналистам News.ru.

По словам парламентария, блокировка канала обусловлена его содержанием. Весь «Бесогон TV» состоит из обличающих Запад выпусков, пояснила она, отметив, что Михалков не обходил стороной и российскую повестку.

«Я надеюсь увидеть его канал на Rutube», — сказала Драпеко и добавила, что России нужно развивать собственные платформы.

YouTube заблокировал «Бесогон TV» вечером 18 января. Михалков заявил, что был готов к этому и давно перешел на российские ресурсы. Режиссер пообещал «продолжать говорить правду«. «Свою правду, которую я, возможно, не знаю, но которую точно ищу», — говорил он.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В НАТО призвали готовиться к войне с Россией. Когда может начаться полномасштабный конфликт?

      Россиянка нашла в купленных конфетах записку со стихами про Бандеру

      На Западе сообщили о реакции Украины на военные провалы на фронте

      Россиян предупредили о серьезных последствиях купания в проруби

      Найдены следы древней развитой цивилизации

      Мстительная женщина попыталась обокрасть бывшего жениха из-за отмены свадьбы

      В РЖД отреагировали на случай с выброшенным проводницей котом пассажира

      Белоруссия разработала алгоритм на случай агрессии против союзников по ОДКБ

      Росгвардия применила в ДНР «Выжигатель» и подавила три квадрокоптера за неделю

      Названы самые популярные у россиян направления для отдыха в новогодние праздники

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше