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12:11, 19 января 2024Мир

В НАТО объяснили беспокойство из-за участия Трампа в выборах

Newsweek: в НАТО опасаются выхода США из альянса в случае возвращения Трампа

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

В НАТО предполагают, что в случае возвращения Дональда Трампа на пост президента США страна выйдет из НАТО либо значительно сократит финансовое участие в деятельности военного блока. Об этом Newsweek сообщил бывший директор по политическому планированию НАТО Фабрис Потье.

«Он выдвинул эту идею во время своего первого президентского срока, а затем она была заблокирована американской системой власти, Пентагоном и Конгрессом. А затем ему пришлось переключить свой разрушительный взгляд на другие вопросы, например, на ядерную сделку с Ираном. Но может случиться так, что на этот раз он вернется [к исполнению идеи о выходе из альянса] с удвоенной силой», — заявил бывший военный чиновник.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков заявил, что риск для Европы остаться с поддержкой Украины один на один в случае прихода к власти в США экс-президента Дональда Трампа достаточно высок. Также, по словам Дудакова, европейцы справедливо опасаются, что Трамп может решить демонтировать блок НАТО. Этот институт, отметил политолог, ему не так интересен, в приоритете работа с конкретными странами, где у власти находятся близкие Трампу политики.

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      Виктория Кондратьева
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