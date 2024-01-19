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06:36, 19 января 2024Мир

Предсказаны последствия победы Трампа на выборах в США для Украины

Политолог Дудаков: ЕС может остаться один на один с Украиной при Трампе
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Риск для Европы остаться с поддержкой Украины один на один в случае прихода к власти в США экс-президента Дональда Трампа достаточно высок. Так ситуация в разговоре с «Лентой.ру» оценил политолог-американист Малек Дудаков. Он также допустил, что Трамп может отказаться и от полноценного участия в НАТО.

«Безусловно, риски имеются. Конечно, не факт, что Трамп победит, но он обходит [действующего президента Джо] Байдена в большинстве опросов и является фаворитом предвыборной гонки, — заметил политолог. — С европейцами тоже все понятно: они боятся, что Трамп оставит их один на один с проигранной войной, предоставит самим разбираться с последствиями и тратить деньги на Киев. Высока вероятность того, что он скажет, что это проблема европейцев, и пусть они сами с ней разбираются».

Также, по словам Дудакова, европейцы справедливо опасаются, что Трамп может решить демонтировать блок НАТО. Этот институт, отметил политолог, ему не так интересен, в приоритете работа с конкретными странами, где у власти находятся близкие Трампу политики.

«Что касается Евросоюза, ему в принципе грозит много всего нехорошего от Трампа: он не фанат ЕС, будет пытаться и тарифы новые вводить, и ослабевшую экономику расшатывать, — считает собеседник "Ленты.ру". — Конечно, европейцы могут и сами участвовать в военных альянсах, но США будут просто оказывать на НАТО меньше влияния, меньше обращать на альянс внимание и что-то проводить в его рамках».

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Ранее сообщалось, что в Германии обеспокоились из-за риска остаться один на один с Россией в случае, если Дональд Трамп одержит победу на президентских выборах в США. Берлин также все больше разочаровывается и во Франции, которая «ведет хорошую игру с Европой в одиночку», но при этом уровень предоставляемой Парижем военной помощи Киеву остается очень низок.

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