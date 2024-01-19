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19:57, 19 января 2024Наука и техника

В России оценили роль «Земледелия» в сдерживании наступления ВСУ

Начальник инженерных войск рассказал о высокой эффективности ИСДМ «Земледелие»

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Применение инженерных систем дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» позволяет успешно останавливать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе спецоперации. О роли ИСДМ в боевых действиях рассказал начальник инженерных войск Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Ставицкий в интервью газете «Красная звезда».

«В ходе боевых действий многие средства инженерного вооружения показали высокую эффективность. Например, ИСДМ "Земледелие". Причем с ее помощью подразделения инженерных войск успешно выполняли поставленные задачи, останавливали наступающего противника», — сказал он, отвечая на вопрос о применении вооружения и техники в рамках спецоперации.

Ставицкий также отметил, что свою эффективность подтвердили понтонные парки, бронированные машины разминирования БМР-3МА и робототехнические комплексы.

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В октябре Герой России полковник Рустам Сайфуллин рассказал, что ИСДМ «Земледелие» способна ставить противопехотные, противотанковые и смешанные минные поля на большом расстоянии.

В том же месяце стало известно, что российские войска досрочно получили новую партию ИСДМ «Земледелие». Благодаря программируемым боеприпасам система может за несколько минут покрыть минами площадь в несколько футбольных полей.

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