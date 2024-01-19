В России высказались о необходимости взять под контроль новые территории Украины

Глава комитета ГС Крыма Трофимов: Запад вынуждает Россию расширять зону СВО

Угрозы представителей Запада наносить удары по территории Крыма вынуждают Россию расширять зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил глава комитета по законодательству Госсовета (ГС) Крыма Сергей Трофимов, его слова приводит РИА Новости. Это заявление парламентарий сделал на фоне высказываний экс-главкома НАТО Филиппа Бридлава о необходимости бить по полуострову.

По словам Трофимова, для обеспечения безопасности региона России придется взять под контроль весь юг и северо-восток Украины.

«Постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает жизненную необходимость взять под наш контроль всю южную часть так называемой Украины, как и ее северо-восток, в связи с обстрелом Белгородской, Брянской, Курской и иных областей», — цитирует агентство слова крымского парламентария.

В июне 2023 года, президент России Владимир Путин заявил, что из-за постоянных обстрелов приграничных территорий России может быть создана «санитарная зона», которая не даст Украине «достать нас». Глава государства также отметил, что защита российских регионов от обстрелов со стороны ВСУ является приоритетной задачей, которой должно заниматься Минобороны.