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04:17, 19 января 2024Наука и техника

В России завершили испытания самолета Як-152 для ВКС

Испытания нового учебно-тренировочного самолета Як-152 для ВКС России завершены

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Новый легкий учебно-тренировочный самолет первоначальной подготовки пилотов Воздушно-комических сил (ВКС) России Як-152 завершил госиспытания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу разработчика — компании «Яковлев».

Испытания машины — дополнения к учебно-боевому комплексу на базе самолета Як-130 — завершили в конце прошлого года, в их ходе были подтверждены основные летно-технические характеристики самолета.

Следующим этапом развития проекта станет импортозамещение двигателя, воздушного винта и других комплектующих Як-152 на российские аналоги с их испытаниями в «краткосрочном периоде». Сейчас производится установка одного из двигателей отечественного производства.

В сентябре 2021 года генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени Петра Баранова Михаил Гордин сказал, что Як-152 может получить российский двигатель не как замену немецкого RED A03T V12, а как его аналог. Двигатель RED A03 разработан в Германии под руководством выходца из России Владимира Райхлина на средства российского холдинга «Финам».

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