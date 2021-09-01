В России затруднились заменить немецкий двигатель на Як-152

Перспективный учебно-тренировочный самолет Як-152 может получить российский двигатель не как замену немецкого RED A03T V12, а как его аналог, объяснил РИА Новости генеральный директор Центрального института авиационного моторостроения имени Петра Баранова Михаил Гордин.

«Сейчас также обсуждается возможность проектирования нового 500-сильного дизельного двигателя не на замену двигателя RED, а как его аналога для самолета Як-152. Дело в том, что создать именно замену трудно, основная сложность кроется в удачной компоновке и использовании комплектующих, которые в России не производятся», — сказал руководитель.

По его словам, вопрос необходимости ставить на Як-152 относится к компетенциям разработчика и заказчика. «В любом случае это предмет отдельной опытно-конструкторской разработки», — заметил гендиректор.

В июне 2016 года один из руководителей Иркутского авиазавода корпорации «Иркут» Сергей Яманов заявил, что Минобороны России заказало 150 легких тренировочных самолетов Як-152, предназначенных для первичного обучения будущих военных летчиков.

В настоящее время произведено три опытных самолета Як-152.

Двигатель RED A03 разработан в Германии под руководством выходца из России Владимира Райхлина на средства российского холдинга «Финам».