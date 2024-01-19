В российском регионе нашли потерянную радиоактивную капсулу

В Иркутской области нашли потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137

В Иркутской области нашли потерянную радиоактивную капсулу с цезием-137. Об этом сообщила пресс-служба компании «ТНГ-Групп» в Telegram.

О пропаже радиационного источника стало известно 17 января.

По словам руководителя пресс-службы «ТНГ-Групп» Светланы Лукашовой, контейнер с радиоактивным веществом не поврежден, превышений радиационного фона не выявлено. Капсула будет направлена к специальному месту хранения для проведения оперативно-следственных мероприятий, добавила он.

Глава «ТНГ-Групп» Ян Шарипов пообещал тщательно исследовать обстоятельства, которые привели к инциденту. Находку капсулы он назвал «лучшим вариантом развития событий».

Ранее компания объявила награду в 200 тысяч рублей за находку контейнера цезием-137. В пресс-службе отметили, что поле обнаружения капсулы за вознаграждением никто не обратился.

