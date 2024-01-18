За потерянную российскими учеными опасную радиоактивную капсулу объявили награду

За потерянную в Иркутской области капсулу с цезием-137 объявили награду

За потерянную группой исследователей в Иркутской области капсулу с находящимся внутри радиоактивным источником цезий-137 объявили награду. Об этом сообщил гендиректор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов, чьи слова приводит РБК.

К поискам привлекли специалистов с дозиметрическим оборудованием. Также на данный момент проходят следственные мероприятия. Шарипов уточнил, что это первый подобный инцидент в компании, и добавил, что нашедшему контейнер предприятие выплатит 200 тысяч рублей. В свою очередь руководитель пресс-службы «ТНГ-Групп» Светлана Лукашова отметила, что контейнер был потерян во время поездки группы ученых в неблагоприятных погодных условиях.

Об инциденте стало известно 17 января. Ученые двигались к месторождению из Усть-Кута с 12 по 13 января. Они взяли с собой опасный радиационный источник ИГИ-Ц-4-2 для разведки местности. Он представляет собой небольшую капсулу размером с мизинец, которая упакована в специальной защитный короб. Капсула с цезием-137 находилась в передвижной каротажной станции на базе «КамАЗа».