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16:12, 18 января 2024Россия

За потерянную российскими учеными опасную радиоактивную капсулу объявили награду

За потерянную в Иркутской области капсулу с цезием-137 объявили награду

Фото: ENERGY.GOV / Wikimedia

За потерянную группой исследователей в Иркутской области капсулу с находящимся внутри радиоактивным источником цезий-137 объявили награду. Об этом сообщил гендиректор «ТНГ-Групп» Ян Шарипов, чьи слова приводит РБК.

К поискам привлекли специалистов с дозиметрическим оборудованием. Также на данный момент проходят следственные мероприятия. Шарипов уточнил, что это первый подобный инцидент в компании, и добавил, что нашедшему контейнер предприятие выплатит 200 тысяч рублей. В свою очередь руководитель пресс-службы «ТНГ-Групп» Светлана Лукашова отметила, что контейнер был потерян во время поездки группы ученых в неблагоприятных погодных условиях.

Об инциденте стало известно 17 января. Ученые двигались к месторождению из Усть-Кута с 12 по 13 января. Они взяли с собой опасный радиационный источник ИГИ-Ц-4-2 для разведки местности. Он представляет собой небольшую капсулу размером с мизинец, которая упакована в специальной защитный короб. Капсула с цезием-137 находилась в передвижной каротажной станции на базе «КамАЗа».

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      Никита Абрамов
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