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15:09, 17 января 2024Россия

В России ученые искали нефть и потеряли опасную радиоактивную капсулу

В Иркутской области потеряли опасный радиационный источник с цезием-137

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

В Иркутской области группа исследователей потеряла опасный радиационный источник с цезием-137, когда отправилась к Чаяндинскому месторождению в поисках нефти. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

Ученые двигались к месторождению из Усть-Кута с 12 по 13 января. Они взяли с собой опасный радиационный источник ИГИ-Ц-4-2 для разведки местности. Он представляет собой небольшую капсулу размером с мизинец, которая упакована в специальной защитный короб. Капсула с цезием-137 находилась в передвижной каротажной станции на базе «КамАЗа».

Радиоактивная капсула пропала со станции после поездки ученых. Руководитель службы радиационной безопасности сообщил о пропаже в полицию. Искать источник с цезием-137 направили группу правоохранителей, но его пока не обнаружили.

В 1980-е годы такая же капсула ИГИ-Ц-4-2 оказалась замурована с щебнем в стену дома в Краматорске. Из-за этого за несколько лет у подростков из квартиры близ радиоактивного источника диагностировали лейкоз. Когда одна семья уехала из квартиры, на ее место приехала другая, и болезнью начали страдать новые жильцы. Отец второй семьи решил проверить радиационный фон в квартире — оказалось, что он в сотни раз превышал нормы. Впоследствии потерянную капсулу нашли в стене детской комнаты.

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      Анастасия Шейкина
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