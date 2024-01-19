В РПЦ рассказали о маскирующейся под нее секте

В РПЦ предупредили о маскирующейся под нее секте с лидером-уголовником

В Русской православной церкви (РПЦ) предупредили о маскирующейся под нее секте. О возглавляемом рецидивистом религиозном культе рассказывает РИА Новости.

Адепты секты называют организацию «Русская православная церковь — Царская империя». Приверженцы культа расклеивают листовки в Волгоградской, Рязанской и Новосибирской областях.

Возглавляет культ четырежды судимый Леонид Власов, который был рожден в Казахстане. Мужчина проповедует отшельничество с целью «спасения от Антихриста». В 2018 году Власов основал общину из 20 человек в поселке Луна Тульской области. Через два года, когда общиной заинтересовались в полиции, он оставил своих последователей.

Проповедь отказа от мирской жизни не мешала активности Власова и в соцсетях, где он публиковал свои проповеди. Последователи культа начали скупать дома в Ульяновской области, где переименовали село Айбаши в Боголюбово. Недавно сектанты устроили крестный ход и набросились на прибывших на место полицейских.

Власов не стал общаться с вышедшими с ним на связь журналистами агентства, назвав их антихристами.

Ранее в Краснодарском крае родители назвали новорожденного сына Люцифером. В Госдуме на это заявили, что вопрос об имени ребенка относится к сфере этики. В нижней палате парламента выступили против введения запретов на необычные имени. Вместе с тем там пожелали создания в стране условий, при которых шокирование и эпатаж перестали бы быть модными.