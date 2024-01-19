В США осадили украинского политика за слова про Лаврова

Экс-разведчик США Риттер осадил Геращенко за оценку слов Лаврова про Украину

Позиция главы МИД России Сергея Лаврова и Кремля по Украине политически обоснована. Об этом заявил в соцсети X экс-разведчик ВС США Скотт Риттер, осадив экс-заместителя главы МИД Украины Антона Геращенко за его слова.

«Что такое русская культура? Почти все, чего нет у ваших собратьев-бандеровцев: интеллектуальная основа (Толстой, Пушкин, Достоевский и прочие), художественное звучание (Чайковский, Рахманинов, Шостакович и другие), этическая корректность (православная вера), историческая достоверность (нет разрушения памятников и искусственно созданной истории)», — заявил Риттер, добавив, что российская культура обоснована политически, в отличие от «бандеровской».

В четверг, 18 января, глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2023 году заявил, что специальная военная операция (СВО) поспособствовала очищению России от одной категории людей, а именно от тех, кто не ощущающих свою причастность к русской истории и культуре, и «небывало сплотила» подавляющую часть общества. В ответ Геращенко в соцсетях заявил, что российская культура якобы основана исключительно на негативных аспектах.

