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02:11, 19 января 2024Мир

В США заявили о мертвой украинской нации

Полковник Макгрегор заявил, что украинская нация мертва
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Запад уничтожает Украину и истребляет ее население. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона США полковник Дуглас Макгрегор в своем аккаунте в соцсети Х.

«На самом деле украинская нация, вероятно, мертва. Миллионы украинцев покинули страну и никогда не вернутся обратно», — написал он.

По словам Макгрегора, Вооруженные силы Украины (ВСУ) за все время конфликта понесли тяжелые потери, а сама страна продолжает уничтожаться.

16 января президент России Владимир Путин констатировал полный и абсолютный провал контрнаступления ВСУ.

Ранее, 26 декабря, министр обороны России Сергей Шойгу объявил об успешном выполнении главной задачи СВО в 2023 году, которая заключалась в срыве «громко заявленного» Киевом и его союзниками контрнаступления ВСУ.

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      Марина Совина
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