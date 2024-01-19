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13:20, 19 января 2024Россия

В ТПП разъяснили возможность употребления феминитивов

Глава ТПП Катырин: употребление потенциальных феминитивов не попадает под запрет

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Употребление потенциальных феминитивов, таких как «предпринимательница» или «руководительница», не будет попадать под запрет. Возможность их употребления разъяснил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Сообщение с его комментарием поступило в редакцию «Ленты.ру» от пресс-службы организации.

Ранее стало известно, что Верховный суд (ВС) России счел феминитивы признаком принадлежности к «движению ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

По словам Катырина, СМИ неверно трактовали эту информацию, выдернув из контекста положение, которое обыгрывается ради внимания аудитории. «На самом деле, употребление феминитива, вроде официантка или предпринимательница, не является признаком чего-то запрещенного», — сказал он.

Глава ТПП подчеркнул, что запрет будет работать только в контексте конкретной ситуации и при наличии других признаков ЛГБТ, таких как проведение парадов или наличие флага движения.

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Копию решения ВС России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ» обнародовало издание «Свободные новости». В тексте документа говорится, что движение «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», а также стремится добиться закрепления определенных прав для его участников. В решении также указано, что представители ЛГБТ используют «специфический язык» — феминитивы.

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      Константин Лысяков
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