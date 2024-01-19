В ТПП разъяснили возможность употребления феминитивов

Глава ТПП Катырин: употребление потенциальных феминитивов не попадает под запрет

Употребление потенциальных феминитивов, таких как «предпринимательница» или «руководительница», не будет попадать под запрет. Возможность их употребления разъяснил глава Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин. Сообщение с его комментарием поступило в редакцию «Ленты.ру» от пресс-службы организации.

Ранее стало известно, что Верховный суд (ВС) России счел феминитивы признаком принадлежности к «движению ЛГБТ» (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

По словам Катырина, СМИ неверно трактовали эту информацию, выдернув из контекста положение, которое обыгрывается ради внимания аудитории. «На самом деле, употребление феминитива, вроде официантка или предпринимательница, не является признаком чего-то запрещенного», — сказал он.

Глава ТПП подчеркнул, что запрет будет работать только в контексте конкретной ситуации и при наличии других признаков ЛГБТ, таких как проведение парадов или наличие флага движения.

Копию решения ВС России о признании экстремистской организацией «Международного общественного движения ЛГБТ» обнародовало издание «Свободные новости». В тексте документа говорится, что движение «пропагандирует идеологию разрушения традиционных ценностей семьи и брака», а также стремится добиться закрепления определенных прав для его участников. В решении также указано, что представители ЛГБТ используют «специфический язык» — феминитивы.