Великобритания успешно испытала лазерное оружие

МО Великобритании: лазерное оружие дальнего действия DragonFire успешно испытали

Великобритания успешно провела новые испытания лазерного оружия дальнего действия DragonFire. Об этом сообщило британское Минобороны, передает РИА Новости.

«В ходе испытаний на ракетном полигоне минобороны на Гебридских островах система лазерного направленного энергетического оружия DragonFire успешно провела первую в Великобритании мощную стрельбу лазерным оружием по воздушным целям», — говорится в сообщении.

Отмечается, что система с разных позиций уничтожили приближающиеся дроны на расстоянии в несколько километров. Точная дальность действия системы засекречена, однако в ведомстве сообщили, что комплекс предназначен для поражения целей в пределах прямой видимости. Там добавили, что DragonFire сможет сбивать «любые видимые цели».

В сообщении подчеркнули, что эти испытания показали способность системы поражать цели на заявленных дальностях. Это является важным шагом на пути к принятию DragonFire на вооружение. Военно-морские силы и сухопутные войска Британии рассматривают использование лазерного оружия в рамках своих систем противовоздушной обороны.

По словам, главы Минобороны Британии Гранта Шаппса, лазерное оружие сможет «коренным образом» изменить боевое пространство за счет снижения сопутствующего ущерба и зависимости от дорогостоящих боеприпасов. В ведомстве подчеркнули, что стоимость одного выстрела из лазерного оружия составляет менее десяти фунтов.

В августе источник РИА Новости сообщил, что на одном из российских полигонов прошли успешные испытания боевого лазера, предназначенного для ликвидации беспилотников самолетного и квадрокоптерного типа.