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05:25, 19 января 2024Мир

Венгрия призвала к диалогу с Россией для урегулирования конфликта на Украине

Президент Венгрии Новак призвала к диалогу с РФ для урегулирования на Украине
Каталин Новак

Каталин Новак. Фото: Mike Segar / Reuters

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине лишь при диалоге с Россией. Об этом сообщает CNBC.

По ее словам, невозможно будет достичь мирных переговоров без участия обеих сторон. Новак призвала западные страны «достичь консенсуса» по этому вопросу между собой и с Киевом, после чего обратиться к Москве напрямую, через КНР или других посредников.

Новак добавила, что позиции Венгрии и других стран Европейского союза касательно Украины во многом совпадают, однако расхождения касаются методов урегулирования конфликта. При этом президент Венгрии подчеркнула, что Украину необходимо продолжать поддерживать.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что, по мнению правительства страны, в конфликте на Украине не может быть победителей.

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      Марина Совина
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