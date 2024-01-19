Венгрия призвала к диалогу с Россией для урегулирования конфликта на Украине

Президент Венгрии Новак призвала к диалогу с РФ для урегулирования на Украине

Президент Венгрии Каталин Новак заявила, что международное сообщество сможет добиться урегулирования конфликта на Украине лишь при диалоге с Россией. Об этом сообщает CNBC.

По ее словам, невозможно будет достичь мирных переговоров без участия обеих сторон. Новак призвала западные страны «достичь консенсуса» по этому вопросу между собой и с Киевом, после чего обратиться к Москве напрямую, через КНР или других посредников.

Новак добавила, что позиции Венгрии и других стран Европейского союза касательно Украины во многом совпадают, однако расхождения касаются методов урегулирования конфликта. При этом президент Венгрии подчеркнула, что Украину необходимо продолжать поддерживать.

Ранее глава канцелярии венгерского премьер-министра Виктора Орбана Гергей Гуйяш заявил, что, по мнению правительства страны, в конфликте на Украине не может быть победителей.