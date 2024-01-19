Марго Робби прозвали в сети «серой мышью» за наряд на прогулке

Австралийскую актрису и продюсера Марго Робби прозвали в сети «серой мышью» за наряд на прогулке. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя звезда попала в объективы папарацци в широких темно-синих джинсах, белом укороченном топе и сером оверсайз-пиджаке в полоску. Помимо этого, она надела черную остроносую обувь и дополнила образ сумкой-клатчем. В качестве аксессуаров актриса выбрала ожерелье и кольца. Кроме того, Робби распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Фанаты, в свою очередь, раскритиковали образ знаменитости в комментариях под материалом. «Не самый лучший образ Марго», «Почему вы прячете свою фигуру?», «После выходов на премьере "Барби" это будто образ серой мыши», «А где яркость?», «Безликий образ», «У вас депрессия?» — возмутились они.

В ноябре 2023 года Марго Робби появилась в аэропорту в шляпе за 242 тысячи рублей. Папарацци сняли 33-летнюю звезду «Барби» в аэропорту Брисбена, куда она прилетела вместе с мужем — продюсером Томом Акерли.