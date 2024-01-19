Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:45, 19 января 2024Ценности

Марго Робби прозвали в сети «серой мышью» за наряд на прогулке

Фото: Backgrid USA / Legion-media

Австралийскую актрису и продюсера Марго Робби прозвали в сети «серой мышью» за наряд на прогулке. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

33-летняя звезда попала в объективы папарацци в широких темно-синих джинсах, белом укороченном топе и сером оверсайз-пиджаке в полоску. Помимо этого, она надела черную остроносую обувь и дополнила образ сумкой-клатчем. В качестве аксессуаров актриса выбрала ожерелье и кольца. Кроме того, Робби распустила волосы и нанесла макияж в нейтральных тонах.

Фанаты, в свою очередь, раскритиковали образ знаменитости в комментариях под материалом. «Не самый лучший образ Марго», «Почему вы прячете свою фигуру?», «После выходов на премьере "Барби" это будто образ серой мыши», «А где яркость?», «Безликий образ», «У вас депрессия?» — возмутились они.

В ноябре 2023 года Марго Робби появилась в аэропорту в шляпе за 242 тысячи рублей. Папарацци сняли 33-летнюю звезду «Барби» в аэропорту Брисбена, куда она прилетела вместе с мужем — продюсером Томом Акерли.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Нефтебазу под Брянском атаковал дрон ВСУ. Горят резервуары с бензином, на место прибыл пожарный поезд

      Девушка примерила купленные онлайн джинсы и прославилась в сети

      Фитнес-тренер рассказала о нюансах уличных тренировок зимой

      Экс-министр предостерег Киев от фатальной ошибки в случае активной обороны ВСУ

      Жители Севастополя остались без воды

      Россиянин выпил неизвестный порошок в самолете, устроил дебош и попал на видео

      Российские следователи объявили в международный розыск украинского командира

      Российский доброволец из Литвы погиб в Донбассе

      Спасатели прыгнули в ледяную воду за провалившейся под лед собакой

      В Кремле высказались о возобновлении зерновой сделки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше