Марго Робби появилась в аэропорту в шляпе за 242 тысячи рублей

Австралийская актриса и продюсер Марго Робби появилась на публике в шляпе за десятки тысяч рублей. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Папарацци сняли 33-летнюю звезду «Барби» в аэропорту Брисбена, куда она прилетела вместе с мужем — продюсером Томом Акерли. Так, артистка в белой маске и монохромном черном наряде, который состоял из брюк и футболки, везла перед собой чемоданы.

Кроме того, знаменитость заплела волосы в две косы и скрыла часть лица под панамой бренда Chanel. Отмечается, что стоимость данного предмета гардероба составляет 2600 долларов (примерно 242 тысячи рублей).

В октябре американская телезвезда Ким Кардашьян снялась в нижнем белье люксового бренда Gucci за сотни тысяч рублей. Знаменитость позировала в шелковой пижаме с монограммой упомянутого модного дома и в блестящем бюстгальтере со стразами из коллекции Gucci 2019 года. Стоимость данного предмета гардероба на ресейл-платформах составляет 18 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).