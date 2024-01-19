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11:32, 19 января 2024Забота о себе

Врач предупредил о смертельной опасности уборки снега

Кардиолог Франклин: уборка снега может спровоцировать сердечный приступ

Фото: Imago / Globallookpress.com

Уборка снега дает сильную нагрузку на сердце, что потенциально может привести к сердечному приступу. Об этом предупредил директор отделения профилактической кардиологии и кардиореабилитации Университетской больницы имени Уильяма Бомонта в штате Мичиган (США) Барри Франклин, пишет US News.

По словам Франклина, при выполнении интенсивных движений лопатой сердце испытывает такую же нагрузку, как если бы человек сдавал стресс-тест. «Расчистка снега — это в основном работа рук, которая более утомительна и требовательна к сердцу, чем работа ног», — объяснил врач. Кроме того, когда человек поднимает тяжелую лопату со снегом, он автоматически задерживает дыхание, что увеличивает частоту сердечных сокращений и артериальное давление, указал Франклин. Еще одним опасным фактором кардиолог назвал холод. Он объяснил, что при низкой температуре сосуды сужаются и не дают сердцу функционировать наилучшим образом.

Чтобы не спровоцировать смертельно опасное состояние, уборкой снега нельзя заниматься людям с сердечно-сосудистой недостаточностью, тем, кто перенес шунтирование или коронарную ангиопластику. Также врач предупредил, что осторожнее следует быть курильщикам, диабетикам, людям с ожирением и тем, кто много сидит и мало двигается.

Снизить риск сердечного приступа, по словам кардиолога, можно, если соблюдать правила. Он посоветовал тепло одеться, обязательно надеть шапку и закрыть рот и нос шарфом. Начинать работу надо неспешно и постепенно увеличивать темп, посоветовал Франклин. Также, по его словам, не нужно набирать полную лопату снега и поднимать ее, лучше — толкать лопату перед собой.

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      Екатерина Улитина
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