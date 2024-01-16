Врач назвал неочевидные симптомы опасной для жизни болезни

Кардиолог Шехян назвал тусклый взгляд признаком запущенных болезней сердца

Кардиолог, кандидат медицинских наук Грант Шехян заявил, что, помимо характерных симптомов болезней сердца, существует также ряд неочевидных признаков, которые нельзя оставлять без внимания. Его слова приводит «Доктор Питер».

Врач заявил, что сердечно-сосудистые заболевания чаще всего проявляются одышкой, болью в груди, отеками. Эти симптомы требуют немедленного обращения к специалисту, который проведет диагностику и назначит соответствующее лечение.

При этом, по словам врача, признаком запущенных проблем с сердцем также может быть тусклый взгляд, «направленный непонятно куда». Еще одним нехарактерным проявлением опасной для жизни болезни он назвал явное снижение умственных способностей человека. Вызваны они, как правило, тем, что сердце перестает нормально снабжать кровью, а значит, и кислородом головной мозг, объяснил Шехян.

Ранее врач-кардиолог Анастасия Фомичева предупредила о первых симптомах тромбоза. По ее словам, патология чаще всего сопровождается появлением внезапной и очень сильной боли, отсутствием пульса на конечности, бледностью тканей, похолоданием, а также онемением конечности.