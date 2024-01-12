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14:29, 12 января 2024Забота о себе

Врач предупредила о первых симптомах тромбоза

Кардиолог Фомичева: внезапная боль в конечности может быть симптомом тромбоза

Фото: YAKOBCHUK VIACHESLAV / Shutterstock / Fotodom

Закупорка сосудов может спровоцировать опасные состояния, угрожающие жизни и здоровью человека, предупредила врач-кардиолог Анастасия Фомичева. Первые симптомы тромбоза и его возможные последствия она назвала в беседе с «Газетой.ru».

Фомичева указала, что тромбоз возникает, когда тромботические массы забивают просвет сосуда, что вызывает нарушение кровотока и провоцирует нарушения в работе организма. Какими они будут, зависит от типа тромбоза, уточнила врач: закупорка венозных сосудов способна вызвать тромбоэмболию легочной артерии, а артериальный тромбоз может стать причиной инфаркта или инсульта.

По словам Фомичевой, артериальный тромбоз чаще всего характеризуется появлением внезапной и очень сильной боли, отсутствием пульса на конечности, бледностью тканей, похолоданием, а также онемением конечности. Первыми симптомами венозного тромбоза, продолжила кардиолог, является боль и отечность в конечности, покраснение либо посинение кожи, если кровоток полностью перекрыт. Кроме того, в области пораженной вены кожа становится горячей, а над веной появляется болезненное уплотнение.

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      Екатерина Улитина
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