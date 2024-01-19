В смартфонах Samsung Galaxy S24 обнаружили платные функции

9to5Google: Samsung будет брать деньги за работу ИИ на смартфонах Galaxy S24

Представленный на смартфонах Samsung помощник с искусственным интеллектом (ИИ) Galaxy AI оказался платным. Об этом сообщает издание 9to5Google.

Упоминание об этом обнаружили в пользовательском соглашении. В материалах корейской компании говорится, что Galaxy AI будет доступен бесплатно до конца 2025 года, а затем производитель будет брать деньги за сервис. «К функциям ИИ, предоставляемым третьими лицами, могут применяться другие условия», — также отмечается в договоре.

Пока неизвестно, сколько будет стоить платная подписка на Galaxy AI. При этом авторы заметили, что почти все опции ИИ, кроме перевода языков, работают через серверы компании. То есть Samsung сможет удаленно отключить их для ряда пользователей.

По словам специалистов, в будущем Samsung может и передумать. Авторы напомнили, что в свое время Google запустила платную функцию определения сна на смарт-дисплеях Nest Hub, но спустя время не стала брать деньги за услугу.

Ранее стало известно, что в России запустили предзаказы на новые флагманские смартфоны Samsung. В «М.Видео-Эльдорадо» стартовый Galaxy S24 оценили в 90 тысяч рублей, Galaxy S24+ — 112 тысяч рублей, Galaxy S24 Ultra — 147 тысяч рублей.