Юрий Жирков назвал число бразильцев в «Зените» слишком большим

Бывший футболист сборной России Юрий Жирков высказался о легионерах, выступающих за петербургский «Зенит». Его слова приводит РИА Новости.

Экс-игрок назвал число бразильцев в команде слишком большим. «Их слишком много в команде. Сейчас нет еврокубков, можно было брать русских молодых игроков. Но это дело руководства "Зенита"», — подчеркнул Жирков.

На данный момент в «Зените» играют десять бразильцев. Двое из них — Клаудиньо и Марио Фернандес — имеют российское гражданство.

Жирков выступал за «Зенит» с 2016 по 2021 год. Вместе с командой он трижды стал чемпионом России, по два раза выиграл Кубок и Суперкубок страны.