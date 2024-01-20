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02:24, 20 января 2024Россия

Цели заявлений о подготовке Германии к войне с Россией объяснили

Пушков: словами о подготовке к войне с Россией ФРГ оправдывает ремилитаризацию
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia / Globallookpress.com

Член Совета Федерации Алексей Пушков объяснил цель заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса о возможной войне с Россией в ближайшие годы. По его словам, подобные шаги совершаются для того, чтобы оправдать будущую ремилитаризацию страны, сообщил он в своем Telegram-канале.

«Прогноз главы Минобороны Германии о возможности войны с Россией через пять-восемь лет не стоит списывать лишь на риторику и даже на рост финансовых запросов бундесвера и немецкого ВПК. Тут, судя по всему, дело серьезнее», — заявил он.

Сенатор отметил, что спустя всего несколько лет после поражения Германии во Второй мировой войне она вновь начала возрождение своей армии и военных мощностей, обосновывая это началом холодной войны и ростом угрозы со стороны СССР. Пушков подчеркнул, что в настоящее время ФРГ делает тоже самое, теперь аргументируя свои действия мнимой российской грозой.

«Через 70 лет после падения Берлина, преодолев монументальный комплекс вины за Вторую мировую войну и преступления германского нацизма, немецкая политическая нация, судя по всему, хочет вернуть себе роль самой сильной военной державы Европы», — заключил он.

Ранее Пушков рассказал, что Ффедеральный канцлер Германии Олаф Шольц, глава минобороны ФРГ Борис Писториус и министр иностранных дел страны Анналена Бербок будут вести подготовку к войне с русскими на Канарах.

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      Марина Совина
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