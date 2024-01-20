Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:00, 20 января 2024Наука и техника

В России разработали новый тип двигателя

Студент РТУ МИРЭА разработали новый тип двигателя внутреннего сгорания

Фото: Unsplash

Студент российского технологического университета (РТУ) МИРЭА разработал двигатель внутреннего сгорания, не имеющий аналогов в мировой индустрии. О том, почему разработка российского студента, молодого ученого Макара Климова стала технологическом прорывом, «Ленте.ру» рассказали в университете.

В образовательной организации назвали разработку студента революционной, так как, в отличие от привычных конструкций, этот двигатель характеризуется меньшим количеством деталей и требуемой для их работы смазки, что значительно повышает полезность и износостойкость изделия.

«В двигателе полностью отсутствует газораспределительный механизм. Вынесена за пределы рабочей области камера сгорания, что позволяет достичь детонации, а не горения, которое происходит медленнее и с меньшим выделением энергии. Благодаря такому конструктивному решению происходит кратное увеличение давления, то есть при входе в одну атмосферу на выходе получается 40. Максимально удалось достичь 300 атмосфер на выходе. Создаваемые силовые установки для генераторов отличаются более высокой степенью автономности, экономичности и при этом — меньшей массой. При размерах 200х200х200 миллиметров и массе в 7 килограммов удается получить 35 лошадиных сил, 300 Ньютонов на метр крутящего момента и 7,7 киловатт энергии», — говорится в пресс-релизе РТУ МИРЭА.

Это беспрецедентное сочетание параметров

пресс-служба РТУ МИРЭА

В университете подчеркнули, что двигатель полностью состоит из комплектующих отечественного производства. В РТУ МИРЭА также рассказали, что изобретение студента уже заинтересовало крупные российские компании в сфере автомобиле- и судостроения, а также производства БПЛА самолетного типа.

«Изобретение Макара Климова — не просто гордость для нашего вуза, это серьезнейшее прорывное решение, которое может внести качественные изменения в многие отрасли отечественной промышленности», — прокомментировал изобретение студента ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж.

Материалы по теме:
ИТ в образовании. Как освоить специальность с помощью цифровых платформ?
ИТ в образовании.Как освоить специальность с помощью цифровых платформ?
25 октября 2021
Навыки будущего нужны уже сегодня О новых компетенциях для высокотехнологичного производства
Навыки будущего нужны уже сегодняО новых компетенциях для высокотехнологичного производства
16 декабря 2020

Ранее российские ученые изобрели новый тип муки из узколистного люпина, которая способен восполнить дефицит белка в организме. «Нами была разработана технологии получения высокобелковой муки из семян узколистного люпина. (...) Общий выход высокобелковой люпиновой муки из крупки составляет не менее 95 процентов, при этом содержание белка в муке — 45 процентов», — рассказал автор изобретения, доцент кафедры «Зерна, хлебопекарных и кондитерских технологий» Университета Росбиотех Роман Кандроков.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Садовский
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Эти безумцы готовы на все». Во Франции заговорили о выходе из НАТО из-за агрессивной политики против России

      Российский полковник оценил опасность атак ВСУ на нефтебазы и пороховые заводы

      Россиянам ответили на вопрос о выборе между арендой и покупкой жилья

      В России разработали новый тип двигателя

      В США предрекли конец Украины в 2024 году

      В США обрадовались сдержанному поведению Зеленского

      Влияние цены на качество пива объяснили

      Экономист ответил на вопрос о целесообразности хранения долларов

      Изменение климата сократит продолжительность жизни

      Россиянам дали советы по покупке авто с пробегом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше