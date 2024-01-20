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15:30, 20 января 2024Экономика

Крупнейший в России производитель томатной пасты столкнулся с дефицитом семян

РБК: крупнейший в России завод томатной пасты столкнулся с нехваткой семян

Фото: Unsplash

Крупнейший в России производитель томатной пасты — АПК «Астраханский» — столкнулся с дефицитом семян помидоров. Об этом сообщает РБК.

Отмечается, что проблема нехватки семян появилась в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала. Запрет в конце ноября 2023 года был введен Россельхознадзором из-за выявления карантинных объектов в семенах, ввозимых из Нидерландов. При этом доля семян из этой страны у АПК «Астраханский» составляла 35 процентов.

Генеральный директор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев рассказал изданию, что отечественных семян для производства томатной пасты в стране в промышленных масштабах нет. Он подчеркнул, что для предприятия это является серьезной проблемой, так как заказы и поставки семян оговариваются заранее.

Ранее сообщалось, что на Дальнем Востоке стало не хватать складских помещений для временного хранения товаров из Китая. Дефицит образовался на фоне ажиотажного потока продукции из КНР.

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      Екатерина Подвигина
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