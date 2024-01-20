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15:49, 20 января 2024Экономика

В России столкнулись с последствиями запрета импортных семян

РБК: Астраханской и Волгоградской областям не хватает импортных семян овощей

Фото: Aleksandr Malofeev / Unsplash

Астраханская и Волгоградская области, два крупных региона-производителя овощей, пожаловались на нехватку импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прошедшее в Минсельхозе совещание у директора департамента растениеводства Романа Некрасова.

Информацию о совещании также подтвердили в Национальном союзе производителей плодов и овощей. Представители Астраханской области сообщили, что регион обеспечен семенами овощных культур примерно на 77 процентов, в случае с семенами томата обеспеченность составляет около 70 процентов.

Не хватает семян, по данным источника, крупнейшему заводу по производству томатной пасты в регионе — предприятия АПК «Астраханский». В Волгоградской области заявили, что регион обеспечен семенами моркови и лука только на 20 процентов. Поставщики из Франции и Венгрии не ответили на заявки о поставках семян.

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Гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев подтвердил нехватку семян томатов, возникшую из-за запрета на ввоз в Россию голландского посадочного материала, пояснил Зайцев. Запрет ввел в 2023 году Россельхознадзор, у которого были претензии к качеству голландских семян.

При этом, добавил гендиректор АПК, отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет, а закупить нужное количество материала у других поставщиков трудно. «Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя — у них их просто нет», — заявил Зайцев, предсказывая уменьшение урожая томатов в 2024 году.

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      Александра Лисица
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