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15:49, 23 ноября 2023Экономика

В Россию запретили ввозить семенной материал из Европы

Россельхознадзор запретил ввоз семенного и посадочного материала из Нидерландов

Фото: Markus Spiske / Unsplash

С 23 ноября текущего года в Россию будет запрещено завозить семенной и посадочный материал из Нидерландов. Об этом сообщает Россельхознадзор в пресс-релизе на своем сайте.

Ограничение в отношении поставок семенного материала будет действовать, пока российская служба не проверит исследования нидерландской лаборатории Enza-Zaden Operalions B.Y. Компания выдает необходимые для поставок документы — они подтверждают сортовые, посевные качества материала и отсутствие в них ГМО.

Причиной введения запрета стало выявление карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта — бактериальной пятнистости тыквенных культур. Речь идет о вредных организмах, которые отсутствуют или ограниченно распространены на территории этих стран. Россельхознадзор отмечает, что вирус распространяется зараженными семенами, плодами и рассадой. Болезнь поражает кабачки, перец, томаты, баклажаны, арбузы, дыни, огурцы, разные виды тыкв, патиссонов и другие культуры. При раннем заражении растений потери урожая могут доходить до 100 процентов.

Россельхонзнадзор также обратил внимание на поставляемые из-за границы вина. Специалисты службы планируют проверять качество вин и выезжать на производства в других странах с аудитом. Первыми могут стать Армения, Сербия и Молдавия, с ними уже идут переговоры по этому вопросу. В общей сложности служба направила запросы на проведение надзора в 21 страну.

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      Мария Грушко
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