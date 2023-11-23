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03:00, 23 ноября 2023Экономика

Власти начнут проверять иностранные производства вин

«Известия»: Россельхознадзор начнет проверять производства иностранных вин

Фото: Unsplash

Россельхознадзор начнет проверять производства поставляемых из-за границы вин. Об этом пишут «Известия».

Уточняется, что ведомство намерено выезжать на площадки с аудитом и оценивать технологию изготовления напитков. В Минсельхозе изданию сообщили, что Россельхознадзор уже ведет переговоры с рядом стран, чтобы начать такой контроль.

На данный момент Россельхознадзор направил проект меморандума в 21 страну, подчеркнуло издание.

Ранее стало известно, что алкоголь российского производства подешевеет на 5-10 процентов к Новому году. В то же время цены на импортный алкоголь к празднику не снизятся. После Нового года стоимость, наоборот, начнет повышаться — эксперты ожидают роста цен на европейские вина и игристые напитки в среднем на 10 процентов.

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      Юлия Мискевич
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