РИА Новости: морпех Куба победил в рукопашной схватке на донецком направлении

Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба рассказал, что вышел победителем из рукопашной схватки на донецком направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Морпех рассказал о победе в рукопашной схватке на донецком направлении и уточнил, что это произошло в середине декабря 2023 года. Во время штурмового выхода он в одиночку поверял дом, где встретил трех украинских солдат. Первого из них Куба обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, третьего взял в плен.

«Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным», — отметил солдат.

Ранее российский боец с позывным Никола рассказал о нейтрализации боеприпасов при помощи беспилотников. Он уточнил, что операции проводятся на донецком направлении.