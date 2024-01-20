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08:45, 20 января 2024Россия

Морпех рассказал о победе в рукопашной схватке на донецком направлении

РИА Новости: морпех Куба победил в рукопашной схватке на донецком направлении

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба рассказал, что вышел победителем из рукопашной схватки на донецком направлении. Его слова приводит РИА Новости.

Морпех рассказал о победе в рукопашной схватке на донецком направлении и уточнил, что это произошло в середине декабря 2023 года. Во время штурмового выхода он в одиночку поверял дом, где встретил трех украинских солдат. Первого из них Куба обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, третьего взял в плен.

«Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным», — отметил солдат.

Ранее российский боец с позывным Никола рассказал о нейтрализации боеприпасов при помощи беспилотников. Он уточнил, что операции проводятся на донецком направлении.

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      Марина Совина
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