Морпех рассказал о победе в рукопашной схватке на донецком направлении
Мобилизованный в Якутии боец штурмового подразделения с позывным Куба рассказал, что вышел победителем из рукопашной схватки на донецком направлении. Его слова приводит РИА Новости.
Морпех рассказал о победе в рукопашной схватке на донецком направлении и уточнил, что это произошло в середине декабря 2023 года. Во время штурмового выхода он в одиночку поверял дом, где встретил трех украинских солдат. Первого из них Куба обратил в бегство, второго ликвидировал после боя на кулаках, третьего взял в плен.
«Это у меня первый раз, до этого не доходило раньше. Но к этому надо быть подготовленным», — отметил солдат.
Ранее российский боец с позывным Никола рассказал о нейтрализации боеприпасов при помощи беспилотников. Он уточнил, что операции проводятся на донецком направлении.