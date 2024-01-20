На Украине предрекли ВСУ скорое отступление вглубь страны

Украинский политик Лапин: удары артиллерии ВС РФ скоро заставят ВСУ отступить

Вооруженным силам Украины (ВСУ) скоро придется отступить вглубь страны для сокращения линии фронта. Об этом заявил украинский политик Игорь Лапин, передает РИА Новости.

По его словам, украинское командование прикажет войскам уйти в «стратегическую оборону». Однако, признал он, для этого необходимы подготовленные позиции, которых у ВСУ нет. Вместо них имеются лишь укрепрайоны и блиндажи, возведенные самими бойцами и не способные выдерживать попадание из артиллерийских орудий.

В декабре военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» назвал предсказывающие отступление ВСУ факторы. По его словам, грядущий отход связан с отсутствием у Украины военной экономики, резкого падения численности бойцов, низкого боевого духа и качества военной техники