Премьер Словакии заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО

Премьер Словакии Фицо заявил, что будет блокировать членство Украины в НАТО

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что на предстоящей встрече с украинским коллегой Денисом Шмыгалем сообщит о том, что будет блокировать членство Украины в НАТО. Слова политика прозвучали в эфире телеканала RTVS.

Фицо отметил, что идет на встречу с украинским премьером Денисом Шмыгалем «с гуманитарной помощью». «Подтвердим, что никакого оружия они не будут получать от словацкой армии из государственных складов, скажу о том, что есть вещи, на которые наши взгляды полностью отличаются», — сказал он о своем намерении.

Также премьер Словакии прокомментировал желание Украины вступить в Европейский союз. «Мы это уважаем, но они должны соответствовать условиям...» — указал он.

При этом Фрицо выступил против членства Украины в НАТО и заявил, что будет пользоваться правом вето и блокировать вступление страны в альянс, потому что считает это «фундаментом третьей мировой войны». Об своем решении он сообщит Шмыгалю.

Встреча Фицо и Шмыгаля должна состояться 24 января в украинском Ужгороде.

Ранее парламент Словакии поддержал поправку в законодательстве страны и разрешил Министерству обороны страны утверждать экспорт и поставки оружия, открывая путь государственным и частным оружейным компаниям для военной помощи Украине.