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09:59, 17 января 2024Мир

Словакия отменила запрет на экспорт вооружений на Украину

Politico: парламент Словакии разрешил поставки вооружений на Украину

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Парламент Словакии поддержал поправку в законодательстве страны и разрешил Министерству обороны страны утверждать экспорт и поставки оружия, открывая путь государственным и частным оружейным компаниям для военной помощи Украине. Об отмене запрета на экспорт оружия в интересах Киева сообщает Politico.

«Олигархи из оборонного сектора, стоящие за [ныне правящей в Словакии партией] "Смер", много выигрывают от возможности продавать свою продукцию на Украине, и всегда было ясно, что они собираются продолжить поставки», — объяснил министр обороны Словакии при предыдущем правительстве Ярослав Надь.

По мнению бывшего главы военного ведомства, меры премьер-министра Роберта Фицо и лидера партии «Смер» по запрету импорта вооружений на Украину преследовали лишь популистские цели для увеличения электората партии перед выборами. Теперь же вопрос пополнения бюджета Словакии стоит острее, чем предвыборные обещания и заявления Фицо, подчеркнул Надь.

Ранее Роберт Фицо заявил, что решил лично сообщить Киеву об отказе поставлять оружие в республику. Для этого он на следующей неделе прибудет в Ужгород на встречу с украинским коллегой Денисом Шмыгалем. «И я скажу, что мы оказываем только гуманитарную помощь и не будем посылать никакое оружие, поскольку оружие не решит проблему, которая царит сейчас на Украине», — подчеркнул политик.

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      Виктория Кондратьева
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