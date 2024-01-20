Стало известно об улучшении позиций российской армии на артемовском направлении

Российская армия улучшила позиции на артемовском направлении

Российская армия улучшила позиции на артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир группы спецназа, выполняющий ряд задач на данном направлении.

По его словам, из-за отхода противника увеличивается площадь так называемой серой зоны. «Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную», — рассказал офицер.

По его словам, спецназ также ищет более выгодные позиции для размещения вооружения и техники.

20 января военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские войска заняли поселок Крахмальное на купянском направлении.

18 января в Минобороны сообщали о переходе под контроль армии России населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике.