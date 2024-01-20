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07:45, 21 января 2024Бывший СССР

Стало известно об улучшении позиций российской армии на артемовском направлении

Российская армия улучшила позиции на артемовском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия улучшила позиции на артемовском направлении, рассказал РИА Новости командир группы спецназа, выполняющий ряд задач на данном направлении.

По его словам, из-за отхода противника увеличивается площадь так называемой серой зоны. «Сейчас с сапером проверяем местность, ищем новые позиции, сейчас посмотрим, где можно благоприятно новую позицию устроить, запасную или ложную», — рассказал офицер.

По его словам, спецназ также ищет более выгодные позиции для размещения вооружения и техники.

20 января военный корреспондент Борис Рожин сообщил, что российские войска заняли поселок Крахмальное на купянском направлении.

18 января в Минобороны сообщали о переходе под контроль армии России населенного пункта Веселое в Донецкой народной республике.

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