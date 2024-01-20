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23:00, 20 января 2024Бывший СССР

Военкор сообщил о взятии российскими войсками поселка на купянском направлении

Военкор Рожин: Российские войска взяли поселок Крахмальное

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские войска заняли поселок Крахмальное. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что населенный пункт, расположенный на купянском направлении, штурмовали бойцы 47-й дивизии.

18 января Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что украинские войска не смогут удерживать позиции в районе села Крынки на левом берегу Днепра в долгосрочной перспективе. По его словам, находящиеся там бойцы страдают от нехватки вооружения и несут большие потери.

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      Марина Совина
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