Военкор сообщил о взятии российскими войсками поселка на купянском направлении

Военкор Рожин: Российские войска взяли поселок Крахмальное

Российские войска заняли поселок Крахмальное. Об этом сообщил военный корреспондент Борис Рожин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что населенный пункт, расположенный на купянском направлении, штурмовали бойцы 47-й дивизии.

18 января Минобороны сообщило, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

Ранее боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщил, что украинские войска не смогут удерживать позиции в районе села Крынки на левом берегу Днепра в долгосрочной перспективе. По его словам, находящиеся там бойцы страдают от нехватки вооружения и несут большие потери.