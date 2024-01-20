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04:46, 21 января 2024Бывший СССР

Украинский военный рассказал о бегстве на Днепре

FT: украинский военный спрогнозировал оставление плацдарма на Днепре

Фото: Alina Smutko / Reuters

Украинским войскам придется оставить плацдарм на восточном берегу Днепра в районе населенного пункта Крынки. С таким прогнозом выступил солдат ВСУ в беседе с Financial Times.

По его словам, находящиеся на плацдарме части несут большие потери, а российская армия обладает преимуществом в живой силе. Мужчина, назвавшийся Иваном, оценил ситуацию на плацдарме как плачевную.

В середине января сообщалось, что из-за появившегося на Днепре льда переброска свежих сил на плацдарм почти прекратилась.

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      Марина Совина
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