ВСУ пожаловались на «болезненный сегмент» в Крынках

Представитель ВСУ Гуменюк назвала плацдарм в Крынках болезненным сегментом

Российские войска наносят мощные удары по плацдарму Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Крынках Херсонской области, пожаловалась глава объединенного координационного пресс-центра сил обороны Украины «Юг» полковник Наталия Гуменюк, чьи слова приводит украинское издание «Обозреватель».

Она назвала плацдарм «болезненным сегментом». По ее словам, российские войска обстреливают позиции ВСУ с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО), тяжелой артиллерии, танков, но чаще всего используют дроны.

Гуменюк предположила, что удары России направлены на то, чтобы сделать невозможным снабжение украинского плацдарма на левом берегу Днепра и выбить оттуда все силы ВСУ.

Ранее сообщалось, что переправа на плацдарм ВСУ в районе Крынок на левом берегу Днепра осложнилась из-за замерзшей реки.

14 января о замерзании речных проток сообщал в Telegram губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Как стало известно, украинские бойцы в Крынках оказались в отчаянном положении: растет количество заболевших и обмороженных. При этом эвакуировать больных через реку почти невозможно. По его словам, военные ВСУ отказываются плыть на левый берег Днепра.

