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20:07, 20 января 2024Мир

В Гамбурге установили статую «голой Ангелы Меркель»

В Гамбурге напротив театра установили статую голой женщины, похожей на Меркель

Фото: Thilo Schmuelgen / Unsplash

В Гамбурге напротив театра Талии установили статую обнаженной женщины, похожей на бывшего канцлера Германии Ангелу Меркель. Об этом сообщает издание Bild.

Крупную фигуру сидящей женщины без одежды установили на контейнере. Местный житель в беседе с изданием подтвердил, что горожане называют «голую» скульптуру «Меркель», потому что не сомневаются, что изображена именно она.

Представитель политической партии «Христианско-демократический союз ХДС» в Гамбурге Свен Хильшер нашел установку статуи оскорбительной и напомнил, что театр получает государственное финансирование. «Многим гражданам сейчас нравится оскорбление политиков. Это способствует общему разочарованию в политике и ведет к снижению ее значимости», — сказал он.

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Известно, что фигура женщины без головы была создана в качестве декорации к одной из постановок театра Талии. Голова у нее появилась после того, как скульптуру купил бизнесмен — владелец здания, где располагается театр.

Ранее власти Верхнеуральска установили двухметровую скульптуру на задвижку газопровода. Арт-объект грозит взорваться в случае утечки, опасаются члены городского движения «Наследие».

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      Александра Лисица
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