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10:31, 20 января 2024Силовые структуры

В России впервые оправдали участника СВО, обвиняемого в убийстве сослуживца. В деле фигурировали контрактники с Кавказа

«Ъ»: в России впервые оправдали обвиняемого в убийстве сослуживца участника СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Новочеркасский гарнизонный военный суд оправдал 41-летнего контрактника из Чечни Зайнди Такаева, которого обвиняли в убийстве 20-летнего дагестанца Магомеда Шахбанова в зоне специальной военной операции (СВО). В России впервые вынесен подобный оправдательный приговор в отношении участника боевых действий на Украине.

Шестеро присяжных единогласно вынесли вердикт о невиновности фигуранта. По части 1 статьи 105 («Убийство») Уголовного кодекса России ему грозило до 15 лет лишения свободы.

Присяжные не поверили в виновность участника СВО

По данным следствия, преступление было совершено вечером 6 июня 2022 года в Первомайске Луганской народной республики. В беседке одного из дворов местной многоэтажки отдыхала компания военнослужащих-контрактников 163-го танкового полка и двух 20-летних девушек, они жарили шашлыки и пили пиво.

После окончания трапезы участники начали расходиться: один из них, взяв свой автомат Калашникова и пистолет Макарова, отправился домой спать, другой, невооруженный, пошел к автомобилю, а Такаев, оставив свой автомат в беседке, — в туалет.

Таким образом, за столом остались девушки и Шахбанов. В этот момент по ним был открыт огонь. В результате Шахбанов погиб — пуля пробила ему голову навылет. Девушки успели спрятаться под стол.

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Версии свидетелей убийства разошлись

Сержант Такаев, как старший и наиболее опытный военнослужащий в компании, в частности, награжденный медалью «За боевые отличия», заявил, что сразу понял, что по беседке стреляют из соседних кустов. Он не видел нападавших, но открыл ответный огонь, а затем вызвал на место врачей и военную полицию.

При этом две свидетельницы изложили другую версию событий. По их словам, перед уходом домой другой участник застолья оставил пистолет Такаеву — и именно из этого оружия был убит рядовой Шахбанов.

Зайнди встал из-за стола, подошел к Магомеду сзади, достал пистолет из левого кармана брюк и выстрелил ему в голову

свидетельницы убийства

Сотрудники военного следственного управления Следственного комитета России по Южному военному округу (ЮВО), возбудившие уголовное дело, поверили девушкам. Такаев был задержан и отправлен под конвоем в Луганск. Еще через две недели его доставили в СИЗО Ростова-на Дону и взяли под арест. Под стражей он оставался вплоть до вынесения оправдательного приговора.

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

На решение присяжных могли повлиять противоречия и нестыковки в деле

Военнослужащие, также участвовавшие в застолье в день убийства, рассказали, что у Шахбанова и Такаева не было поводов для вражды. Они утверждают, что рядовой относился к сержанту с уважением, поскольку тот был вдвое старше его и уже имел солидный боевой опыт.

Я сто раз мог бы убить Магомеда в бою, но в этом не было никакого смысла

Зайнди Такаевобвиняемый

Сам подсудимый утверждал, что не держал в руках пистолет, из которого, по версии следствия, был застрелен Шахбанов. Владелец оружия заявил в суде, что ни на минуту с ним не расставался. Госбюро судмедэкспертизы признало оставшиеся на рукоятке биологические следы «противоречивыми» и не позволяющими установить генетический профиль человека, державшего его в руках.

Эксперты также пришли к выводу, что выстрел в Шахбанова был произведен с «неблизкого расстояния», а поразил его «ранящий снаряд диаметром восемь миллиметров», что противоречило версии свидетельниц о выстреле из оружия калибра девять миллиметров. Так, наиболее вероятным орудием убийства назвали старую версию автомата АК-47 или снайперскую винтовку Драгунова калибром 7,62 миллиметра, но такого оружия ни у кого из участников застолья не было. Саму пулю, убившую Шахбанова, не нашли.

Защита Такаева также заявила, что две свидетельницы не могли объективно оценить ситуацию из-за юного возраста, пережитого стресса и алкогольного опьянения

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С решением суда не согласились прокуроры и представители потерпевшего

В январе текущего года судья вынес оправдательный приговор, освободил фигуранта из-под стражи, а также признал за обвиняемым право на реабилитацию. Таким образом, Такаев за свои полтора года под стражей может требовать от правоохранителей моральную и материальную компенсацию.

Представители Шахбанова и прокуратуры ЮВО с решением суда не согласились, они обратились с жалобой и соответствующим надзорным представлением в апелляционную инстанцию — Южный окружной военный суд. Поводом стали процессуальные нарушения, допущенные, по версии оппонентов Такаева, в гарнизонном суде.

По мнению авторов жалобы, единогласное оправдательное решение могло быть принято присяжными из-за оказанного на них давления.

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      Варвара Кошечкина
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