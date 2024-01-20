Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:06, 20 января 2024Культура

В российском городе отменили концерт Лолиты в честь ее 60-летия

В Новосибирске и Омске отменили концерт Лолиты в честь ее 60-летия

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской в честь ее 60-летия. Об этом сообщается в Telegram-канале Kp.ru

О причинах отмены мероприятия в городе не сообщается. Концерт должен был состояться в день рождения артистки 31 марта. Отмечается, что билеты подлежат возврату.

Также стало известно об отмене концерта Милявской в Омске, который был запланирован на 27 марта.

Ранее в январе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить российскую певицу Лолиту Милявскую на уведомление о втором гражданстве. Он напомнил, что исполнительница является обладательницей израильского паспорта.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      МИД России отреагировал на заявление Киева об успехе контрнаступления ВСУ

      ОАЭ заявили об истекающем времени до войны в ближневосточном регионе

      Еще одна команда обеспечила себе участие в плей-офф КХЛ

      Выбросившую кота Твикса проводницу потребовали уволить при помощи петиции

      В российском городе отменили концерт Лолиты в честь ее 60-летия

      Марсианский вертолет НАСА потерял связь с Землей

      Названа причина отсутствия Ольги Бузовой на «голой вечеринке» Ивлеевой

      В России столкнулись с последствиями запрета импортных семян

      По всей территории Украины объявляли воздушную тревогу

      Пять человек пострадали в ДТП с лесовозом в Сыктывкаре

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше