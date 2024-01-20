В российском городе отменили концерт Лолиты в честь ее 60-летия

В Новосибирске и Омске отменили концерт Лолиты в честь ее 60-летия

В Новосибирске отменили концерт певицы Лолиты Милявской в честь ее 60-летия. Об этом сообщается в Telegram-канале Kp.ru

О причинах отмены мероприятия в городе не сообщается. Концерт должен был состояться в день рождения артистки 31 марта. Отмечается, что билеты подлежат возврату.

Также стало известно об отмене концерта Милявской в Омске, который был запланирован на 27 марта.

Ранее в январе глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить российскую певицу Лолиту Милявскую на уведомление о втором гражданстве. Он напомнил, что исполнительница является обладательницей израильского паспорта.

